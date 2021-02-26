Скоулз: «МЮ» гораздо сильнее «Арсенала» и «Тоттенхэма» и пройдёт «Милан»

Бывший лидер «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что у «красных дьяволов» снова отличные шансы выиграть Лигу Европы.

- У «МЮ» лучший состав среди команд, которые остались в турнире. То же самое было в прошлом году, но тогда «Севилья» перешла дорогу, а мы знаем, как она играет в Лиге Европы. У «МЮ» отличный шанс выиграть Лигу Европы. Могут быть отличные матчи, но случаются и провальные, так что подождем, посмотрим. «Манчестер Юнайтед» гораздо сильнее «Арсенала» и «Тоттенхэма». Считаю, что «Юнайтед» пройдет «Милан», - приводит слова Пола Скоулза the Metro.

Матчи пройдут 11 и 18 марта.