Пиоли – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Команда мотивирована»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от первого матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Это будет очень сложный матч, но вся команда мотивирована. Мы гордимся тем, что у нас молодая команда, но понимаем, что будет непросто обыграть такого соперника. Мы знаем свои сильные и слабые качества, будем продолжать работать над решением некоторых проблем, которые у нас есть», - цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» состоится в четверг, одиннадцатого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:55 по московскому времени.