Сульшер: «Милан» - приятный подарок на день рождения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер доволен жеребьёвкой 1/8 финала Лиги Европы. В следующем раунде еврокубка его команда сыграет против «Милана».

- Приятный подарок на день рождения, верно? Увидеть такой жребий, - заявил клубному сайту Сульшер, празднующий 48-летие. - У нас есть традиция получать сильных соперников на жеребьевке. Это один из вариантов, который позволяет нам почувствовать себя как в матчах Лиги чемпионов.

Также норвежец отметил вклад в игру «Милана» Златана Ибрагимовича, который мог завершить карьеру из-за травмы, но после «МЮ» уехал в МЛС, а сейчас приносит пользу «россонери».