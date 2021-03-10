Бербатов: «Думаю, что «Манчестер Юнайтед» пройдёт «Милан»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что «манкунианцы» обыграют «Милан» и выйдут в 1/4 финала Лиги Европы.

«Думаю, что «Манчестер Юнайтед» выйдет в следующий раунд. Да, «Милан» находится на подъёме и играет гораздо лучше, чем в прошлых сезонах. Они долгое время шли на первом месте в Серии А, но сейчас отстают от «Интера», думаю, что «россонери» ещё могут побороться за чемпионство. У «Милана» очень сильный состав, а их лидером является Ибрагимович, если он находится в хорошей форме, то команда способна на многое», - цитирует Бербатова Betfair.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» состоится завтра, 11 марта.