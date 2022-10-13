Фирмино повторил рекорд «Ливерпуля» по количеству голевых передач ЛЧ

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» разгромил на выезде шотландский «Глазго Рейнджерс», забив в его ворота целых семь мячей. Бразильский форвард Роберто Фирмино забил два мяча лично, а также делал голевые передачи, и теперь на его счету уже двенадцать голевых передач в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Джеймсом Милнером и Стивеном Джеррардом. И теперь все трое являются совместными обладателями клубного рекорда «Ливерпуля».

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет в Амстердаме с местным «Аяксом».