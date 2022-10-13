Фирмино: «После первого гола Салаха я сказал, что он сделает хет-трик»

Бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о хет-трике египтянина Мохамеда Салаха во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс». Мерсисайдцы отпраздновали разгромную победу со счетом 7:1.

«Когда Мохамед забил первый мяч, я сказал, что он оформит хет-трик. В итоге так и получилось. Мы не лучшим образом выступаем в АПЛ, но это ставит нас в сильную позицию в ЛЧ. С нетерпением ждем следующего поединка», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «красные» набрали девять баллов и занимают второе место в своей группе.