Ван Дейк: «Выиграть со счётом 7:1 в Глазго – это неплохо»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался относительно победы «мерсисайдцев» над «Рейнджерс» в четвёртом туре Лиги чемпионов со счётом 7:1.

«Выиграть в Глазго со счётом 7:1 – это неплохо. Хотя, думаю, что все ожидали от нас победы. Сыграли здорово, были очень собранными и хладнокровными, быстро меняли фланги, правильно работали между линиями. Первый тайм мог быть и лучше, но мы компенсировали всё вторым», – цитирует нидерландского защитника официальный сайт клуба.

Также ван Дейк отметил, что на таком сложном этапе для клуба необходимо двигаться от игры к игре, чтобы выправить положение.

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа набрали девять очков и практически гарантировали себе выход в плей-офф. Для продвижения по турниру достаточно набрать лишь один балл в последних двух турах.

