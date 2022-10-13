Салах оформил хет-трик, совершив всего 9 касаний в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах показал невероятную эффективность в матче Лиги чемпионов.

Египтянин вышел на поле на 68-й минуте, а в отрезке с 76-й по 82-ю оформил самый быстрый в истории турнира хет-трик. При этом, как сообщает Opta, форвард сделал всего девять касаний – самый низкий показатель среди всех игроков, забивавших три мяча в матче Лиги чемпионов (с сезона 2003/04, когда начали собирать подобные данные).

«Ливерпуль» обыграл «Рейнджерс» в Шотландии со счётом 7:1. Мохамед Салах имеет в своём активе пять голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, возглавляя гонку бомбардиров вместе с Эрлингом Холанном и Робертом Левандовски.