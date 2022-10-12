Фирмино повторил достижение Джеррарда и Милнера

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сравнялся с легендарными полузащитниками по голевым передачам в Лиге чемпионов.

Бразилец дважды поразил ворота «Рейнджерс» в сегодняшнем матче, проходящем в Глазго, а также ассистировал Дарвину Нуньесу, забившему третий мяч в ворота шотландцев. По информации Opta, Фирмино довёл свой показатель результативных передач в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» до 12 – столько же в своём активе имеют легендарный экс-хавбек «красных» Стивен Джеррард и нынешний ветеран команды Джеймс Милнер.

Всего на счету Фирмино восемь забитых мячей и четыре голевых паса в 12 поединках нынешнего сезона за «Ливерпуль».