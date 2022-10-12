Павлюченко дал прогноз на матч «Рейнджерс» - «Ливерпуль»

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил прогноз на поединок группового этапа Лиги чемпионов между шотландским клубом «Рейнджерс» и «Ливерпулем».

«После поражения «Ливерпуль» приложит все усилия для того, чтобы реабилитироваться в еврокубке. «Красные» на порядок сильнее соперника. Мой прогноз - фора (-1,5) на «Ливерпуль», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча «Рейнджерс» против «Ливерпуля» состоится сегодня, 12 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После трех туров шотландцы идут на последнем месте в группе, а мерсисайдцы занимают вторую строчку.