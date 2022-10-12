Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился тремя забитыми мячами, выйдя на замену в матче против «Рейнджерс».

Форвард появился на поле на 68-й минуте, а уже на 76-й зажёг своё имя на табло, доведя счёт до разгромного – 4:1. Спустя всего четыре минуты 30-летний египтянин оформил дубль, а на 82-й отпраздновал третье взятие ворот. Таким образом, по данным Opta, для хет-трика Салаху потребовалось суммарно всего шесть минут и 12 секунд – рекордный показатель в истории Лиги чемпионов.

Мохамед Салах провёл 13 матчей в нынешнем сезоне, восемь раз поразив чужие ворота. Лидер «Ливерпуля» возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов наряду с Эрлингом Холанном – оба забили по пять голов.