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Лига чемпионов

«Рейнджерс» пропустил 7 мячей от «Ливерпуля»

12 Октября 2022 • 23:53 Комментировать
Рейнджерс
1:7
Ливерпуль
окончен

«Рейнджерс» ударно начал матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и забил первый мяч в турнире на 17-й минуте, Скотт Арфилд убежал в свободную зону и от линии штрафной пробил под штангу. Соперник быстро отыгрался, Роберто Фирмино головой переправил мяч в сетку после корнера. После перерыва Джо Гомес с правого фланга прострелил в борьбу, и Фирмино пробил между ног голкиперу. Он же ассистировал Дарвину Нуньесу в быстрой атаке. Далее пришел звездный час Мохамеда Салаха со своим хет-триком за 7 минут, каждый раз форвард пробивал в цель из района правого угла штрафной. Седьмой гол забил Харви Эллиотт.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и почти вышел в плей-офф, у соперника 0 баллов.

Протокол игры  
Рейнджерс1:7Ливерпуль
(1:0) Арфилд Скотт17'  
  24'Фирмино Роберто (1:1)
  55'Фирмино Роберто (1:2)
  66'Нуньес Дарвин (1:3)
  75'Салах Мохамед (1:4)
  80'Салах Мохамед (1:5)
  82'Салах Мохамед (1:6)
  87'Эллиотт Харви (1:7)
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсГолдсон Коннор 45' (Кинг Леон ( 45') Дэвис Бен IIБаришич БорнаДжек Райан 60' (Дэвис Стивен ( 60') Ландстрем ДжонСакала Фэшн 77' (Морелос Альфредо ( 77') Арфилд СкоттКент Райан 77' (Райт Скотт ( 77') Чолак Антонио-Мирко 77' (Матондо Рабби ( 77')
Запасные: Тильман МаликСэндс ДжеймсЙылмаз РыдванМаккрори РоббиДивайн АдамМаклафлин Джон
Алиссон БекерГомес ДжоКонате Ибраима 79' (Милнер Джеймс ( 79') Ван Дейк ВиргилЦимикас Костас 68' (Салах Мохамед ( 68') Эллиотт ХарвиХендерсон Джордан 68' (Алькантара Тьяго ( 68') Фабиньо ЭнрикеКарвалью ФабиуФирмино Роберто 73' (Жота Диогу ( 73') Нуньес Дарвин 68' (Робертсон Эндрю ( 68')
Запасные: Филлипс НатаниэльКеллехер КаомхинБайчетич СтефанАдриан Сан-Мигель
12 октября. Стадион "Айброкс".

Видео

1:1. Гол Роберто Фирмино (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Роберто Фирмино (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Скотта Арфилда (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Скотта Арфилда (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:2. Гол Роберто Фирмино (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:2. Гол Роберто Фирмино (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:3. Гол Дарвина Нуньеса (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:3. Гол Дарвина Нуньеса (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:4. Гол Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:4. Гол Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:5. Гол Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:5. Гол Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:6. Хет-трик Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:6. Хет-трик Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:7. Гол Харви Эллиотта (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:7. Гол Харви Эллиотта (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рейнджерс
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