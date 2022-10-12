«Рейнджерс» пропустил 7 мячей от «Ливерпуля»

«Рейнджерс» ударно начал матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и забил первый мяч в турнире на 17-й минуте, Скотт Арфилд убежал в свободную зону и от линии штрафной пробил под штангу. Соперник быстро отыгрался, Роберто Фирмино головой переправил мяч в сетку после корнера. После перерыва Джо Гомес с правого фланга прострелил в борьбу, и Фирмино пробил между ног голкиперу. Он же ассистировал Дарвину Нуньесу в быстрой атаке. Далее пришел звездный час Мохамеда Салаха со своим хет-триком за 7 минут, каждый раз форвард пробивал в цель из района правого угла штрафной. Седьмой гол забил Харви Эллиотт.
«Ливерпуль» набрал 9 очков и почти вышел в плей-офф, у соперника 0 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Арфилд Скотт17'
|24'Фирмино Роберто (1:1)
|55'Фирмино Роберто (1:2)
|66'Нуньес Дарвин (1:3)
|75'Салах Мохамед (1:4)
|80'Салах Мохамед (1:5)
|82'Салах Мохамед (1:6)
|87'Эллиотт Харви (1:7)
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор45' (Кинг Леон (45') •Дэвис Бен II•Баришич Борна•Джек Райан60' (Дэвис Стивен (60') •Ландстрем Джон•Сакала Фэшн77' (Морелос Альфредо (77') •Арфилд Скотт•Кент Райан77' (Райт Скотт (77') •Чолак Антонио-Мирко77' (Матондо Рабби (77')
Алиссон Бекер•Гомес Джо•Конате Ибраима79' (Милнер Джеймс (79') •Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас68' (Салах Мохамед (68') •Эллиотт Харви•Хендерсон Джордан68' (Алькантара Тьяго (68') •Фабиньо Энрике•Карвалью Фабиу•Фирмино Роберто73' (Жота Диогу (73') •Нуньес Дарвин68' (Робертсон Эндрю (68')
12 октября. Стадион "Айброкс".
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