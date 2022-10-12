«Рейнджерс» пропустил 7 мячей от «Ливерпуля»

«Рейнджерс» ударно начал матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и забил первый мяч в турнире на 17-й минуте, Скотт Арфилд убежал в свободную зону и от линии штрафной пробил под штангу. Соперник быстро отыгрался, Роберто Фирмино головой переправил мяч в сетку после корнера. После перерыва Джо Гомес с правого фланга прострелил в борьбу, и Фирмино пробил между ног голкиперу. Он же ассистировал Дарвину Нуньесу в быстрой атаке. Далее пришел звездный час Мохамеда Салаха со своим хет-триком за 7 минут, каждый раз форвард пробивал в цель из района правого угла штрафной. Седьмой гол забил Харви Эллиотт.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и почти вышел в плей-офф, у соперника 0 баллов.

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