Наставник «Рейнджерс»: «Нас наказали»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» разгромил на выезде шотландский «Глазго Рейнджерс», забив в его ворота целых семь мячей. При этом в первом тайме игра была равной, а вот во втором «Ливерпуль» прибавил и оставил соперника не у дел, выиграв в итоге со счетом 7:1.

- Первый тайм и второй тайм разнились, как небо и земля. То, как они играли последние полчаса - да никто не справился бы с такой игрой. Мы играли слишком коротко, и были за это наказаны. Такие команды, как «Ливерпуль», всегда наказывают, - цитирует слова Джованни ван Бронкхорста BBC Sport.