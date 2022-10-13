«Рейнджерс» не получал семь мячей с 1957 года

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» разгромил на выезде шотландский «Глазго Рейнджерс», забив в его ворота целых семь мячей. При этом в первом тайме игра была равной, а вот во втором «Ливерпуль» прибавил и оставил соперника не у дел, выиграв в итоге со счетом 7:1.

Как выяснилось, «Рейнджерс» получил в свои ворота семь мячей во всего лишь второй раз в своей истории. А первый имел место 65 лет тому назад - в Кубке шотландской лиги в игре с «Селтиком».

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Глазго Рейнджерс» сыграет в Неаполе с местным «Наполи».



