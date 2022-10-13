Клопп – о победе 7:1 над «Рейнджерс»: «Разговор в перерыве всё изменил»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в восторге от игры, завершившейся сокрушительной победой команды.

«Рейнджерс» открыл счёт в матче, а к перерыву на табло сохранялось равенство – 1:1. Во втором тайме гости разобрали шотландцев, отправив в сетку шесть безответных мячей.

«Мы провели разговор в перерыве, и это действительно отлично сработало. Мы хотели большего во втором тайме. Особенно невероятен был Салах. Я очень доволен всеми, итог этого матча – лучшее, на что мы могли рассчитывать. В этот вечер у нас получалось всё, и такая победа определённо зарядит нас перед предстоящим матчем против «Манчестер Сити», – цитирует BBC наставника «Ливерпуля».