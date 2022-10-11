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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Трент и Матип не помогут «Ливерпулю» в ближайшие недели

11 Октября 2022 • 14:56 Комментировать
Рейнджерс
...
Ливерпуль
12.10 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сталкивается с кадровыми проблемами. Клубный лазарет на днях пополнили два защитника – Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип. Как сообщает The Athletic, Трент пропустит две недели, а Матип – от двух до трёх недель.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 12 октября – против «Глазго Рейнджерс» в Лиге чемпионов. На выходных же команду Юргена Клоппа ждёт большая битва против «Манчестер Сити».

Отметим, что «Ливерпуль» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В восьми играх мерсисайдцы смогли раздобыть только 10 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жоэль Матип Трент Александер-Арнольд
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РЕЙНДЖЕРС ЛИВЕРПУЛЬ
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