​«На меня не влияет свист»: Ван Дейк предупредил фанатов «Рейнджерса»

Во вторник «Ливерпуль» обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов со счётом 2:0. На следующей неделе команды встретятся снова – теперь в Шотландии. Защитник «красных» Виргил ван Дейк высказался насчёт возможного свиста в свой адрес со стороны местных фанатов. Как известно, ван Дейк ранее выступал за «Селтик».

«В последний раз меня освистывали, когда я играл против Англии в полуфинале Лиги наций. И тогда мы победили. Так что если меня опять будут освистывать, но мы выиграем, я буду доволен.

На меня не влияет свист, я сосредоточен на игре на все 100%. Но мы знаем, что играть перед фанатами «Рейнджерса» тяжело. Мы должны быть готовы», - сказал ван Дейк пресс-службе «Ливерпуля».