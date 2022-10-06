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Лига чемпионов

​«На меня не влияет свист»: Ван Дейк предупредил фанатов «Рейнджерса»

06 Октября 2022 • 16:19 Комментировать
Рейнджерс
...
Ливерпуль
12.10 22:00

Во вторник «Ливерпуль» обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов со счётом 2:0. На следующей неделе команды встретятся снова – теперь в Шотландии. Защитник «красных» Виргил ван Дейк высказался насчёт возможного свиста в свой адрес со стороны местных фанатов. Как известно, ван Дейк ранее выступал за «Селтик».

«В последний раз меня освистывали, когда я играл против Англии в полуфинале Лиги наций. И тогда мы победили. Так что если меня опять будут освистывать, но мы выиграем, я буду доволен.

На меня не влияет свист, я сосредоточен на игре на все 100%. Но мы знаем, что играть перед фанатами «Рейнджерса» тяжело. Мы должны быть готовы», - сказал ван Дейк пресс-службе «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Рейнджерс
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РЕЙНДЖЕРС ЛИВЕРПУЛЬ
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