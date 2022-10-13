Салах – рекордсмен по голам в Лиге чемпионов за английские клубы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах превзошёл достижение Дидье Дрогба и Серхио Агуэро.

Египтянин отметился хет-триком в матче против шотландского «Рейнджерс», выйдя на замену по ходу второго тайма и забив все три мяча в течение шести минут. Теперь в активе Салаха 38 голов в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» – лучший показатель среди всех футболистов в составе английских клубов. Предыдущими рекордсменами были знаменитый экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба и бывшая звезда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, остановившиеся на отметке в 36 мячей.

«Ливерпуль» одолел «Рейнджерс» со счётом 7:1 и набрал 9 очков после четырёх туров группового этапа.