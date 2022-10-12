Наставник «Рейнджерс» ван Бронкхорст: «Мы сыграем с «Ливерпулем» не так, как на прошлой неделе»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст намерен изменить подход в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Первая встреча, прошедшая на «Энфилде» в прошлый вторник, завершилась победой английского коллектива со счётом 2:0. Сегодня в 22:00 по московскому времени команды сойдутся на поле в Глазго.

«Мы отлично знаем «Ливерпуль», и на прошлой неделе команда здорово сыграла против нас. Наша задача – создать больше голевых моментов, поэтому мы сыграем иначе. Нам необходимо набирать очки. Очень важно атаковать, но нельзя забывать и про защиту, когда твой соперник так силён. Наши болельщики определённо будут вести нас вперёд», – заявил голландский рулевой «Рейнджерс».