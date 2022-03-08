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Дортмундская «Боруссия» лидирует в борьбе за Адейеми

08 Марта 2022 • 22:55 Комментировать
Бавария
...
Ред Булл Зальцбург
1.19 7.30 15.00
Через 0 ч. -13 мин.

«Боруссия» из Дортмунда остаётся главным претендентом на 20-летнего нападающего австрийского «РБ Зальбурга».

«Шмели» твёрдо намерены заключить сделку с нападающим сборной Германии, но согласие «Зальцбурга» пока не получено – переговоры продолжаются. Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо.

«РБ Лейпциг» также следит за ситуацией, но именно дортмундский клуб, по утверждению источника, имеет наибольшие шансы на подписание игрока.

Карим Адейеми оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. В текущем сезоне немец нигерийского происхождения забил 19 мячей в 33 матчах за чемпионов Австрии. В Лиге чемпионов форвард поразил ворота соперников трижды в 7 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг Карим Адейеми
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