«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов в рекордный двадцатый раз

Мюнхенская «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв со счетом 7:1 в ответном матче «Ред Булл Зальцбург». Это уже двадцатая квалификация мюнхенского клуба в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. В европейском футболе нет ни одного иного клуба, который так часто пробивался бы в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ближайший преследователь «Баварии» - это каталонская «Барселона», которая пробивалась в эту стадию турнира восемнадцать раз. В текущем сезоне «Барселона» играет в Лиге Европы, где в стадии 1/8 финала сразится с турецким «Галатасараем».