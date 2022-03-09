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Лига чемпионов

«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов в рекордный двадцатый раз

09 Марта 2022 • 23:48 Комментировать
Бавария
7:1
Ред Булл Зальцбург
окончен

Мюнхенская «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв со счетом 7:1 в ответном матче «Ред Булл Зальцбург». Это уже двадцатая квалификация мюнхенского клуба в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. В европейском футболе нет ни одного иного клуба, который так часто пробивался бы в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ближайший преследователь «Баварии» - это каталонская «Барселона», которая пробивалась в эту стадию турнира восемнадцать раз. В текущем сезоне «Барселона» играет в Лиге Европы, где в стадии 1/8 финала сразится с турецким «Галатасараем».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зальцбург Ред Булл Зальцбург
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