Нойер побил рекорд Кана

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер переписал достижение легендарного экс-вратаря клуба Оливера Кана.

Сегодняшняя игра против австрийского «РБ Зальцбурга» стала для Нойера 104-й по счёту в рамках Лиги чемпионов за «Баварию», в то время как Кан остановился на отметке в 103 матча.

Выступавший за мюнхенцев с 1994 по 2008 год Оливер Кан пропустил 102 мяча в поединках главного клубного евротурнира, 34 раза сохранив свои ворота на «замке». У 35-летнего Нойера на данный момент 96 пропущенных голов и 44 «сухих» матча в Лиге чемпионов за клуб.

Напомним, что сегодняшняя игра также стала для Нойера первой после перенесённой травмы колена, из-за которой капитан «баварцев» не появлялся на поле с начала февраля.