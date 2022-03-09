Нагельсманн: «Бавария» красиво атаковала и забивала на любой вкус

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн не скрывал радости после крупной победы мюнхенской команды над «Зальцбургом» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нагельсманн сказал, что «Бавария» провела отличный матч и показала великолепную игру. Юлиан отметил, что его подопечные очень красиво атаковали и забивали на любой вкус. Тренер «Баварии» добавил, что когда мюнхенский клуб играет с такой энергией, то его сложно остановить.

Напомним, что «Бавария» уничтожила австрийский «Зальцбург» со счётом 7:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.