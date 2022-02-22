Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер вскоре возобновит тренировки с «Баварией»

22 Февраля 2022 • 08:42 Комментировать
Бавария
...
Ред Булл Зальцбург
1.18 7.40 14.00
08.03 23:00

Первый номер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер продолжает проходить курс восстановления после повреждения правого колена.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, опытный голкипер должен возобновить тренировочный процесс в течение ближайших десяти дней. Пока трудно говорить о том, сможет ли Мануэль помочь своей команде в ответном поединке с австрийским «Зальцбургом» в плей-офф Лиги чемпионов. Эта встреча состоится во вторник, 8 марта, в Мюнхене.

Напомним, что в первом матче «Бавария» с трудом вырвала ничью (1:1), сравняв счет в компенсированное время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
08:42 · Германия. Бундеслига
Нойер вскоре возобновит тренировки с «Баварией»
21 Февраля
19:52 · Германия. Бундеслига
​Мюллер заболел коронавирусом
09:36 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Спартака» Тедеско поднял «РБ Лейпциг» с 11-го места в зону Лиги чемпионов 1
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла нового форварда в гранде АПЛ 1
08:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет усилиться игроком «Барселоны»
00:50 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн обрадовался победе над «Гройтер Фюрт» - до этого «Бавария» не выиграла в двух матчах
00:15 · Германия. Бундеслига
Тедеско – об успехах «РБ Лейпцига»: «Наш секрет – сплоченность команды» 1
20 Февраля
23:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско забил «Герте» 6 мячей 1
23:16 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Боруссии» Рейна, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, снова угодил в лазарет
21:28 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» забила 6 мячей в ворота гладбахских одноклубников 2
20:44 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир «Байера» получил серьёзную травму
19:38 · Германия. Бундеслига
Румменигге про 8:2 против «Барселоны»: «Мы были в трансе»
19:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» одержала волевую победу над «Гройтер Фюртом»
19:05 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Мёнхенгладбах - 6:0 (закончен)
17:02 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» - «Гройтер Фюрт» - 4:1 (завершён)
Все новости
Рекомендуем