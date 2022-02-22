Нойер вскоре возобновит тренировки с «Баварией»

Первый номер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер продолжает проходить курс восстановления после повреждения правого колена.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, опытный голкипер должен возобновить тренировочный процесс в течение ближайших десяти дней. Пока трудно говорить о том, сможет ли Мануэль помочь своей команде в ответном поединке с австрийским «Зальцбургом» в плей-офф Лиги чемпионов. Эта встреча состоится во вторник, 8 марта, в Мюнхене.

Напомним, что в первом матче «Бавария» с трудом вырвала ничью (1:1), сравняв счет в компенсированное время.