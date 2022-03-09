«Бавария» забила семь (!) в плей-офф Лиги чемпионов: Левандовки оформил хет-трик за 11 минут

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Зальцбург».

«Бавария» при Нагельсмане сильна, но всё-таки не та, что была при Флике. У «красной машины» много проблем. Нападение (кроме Роберта Левандовски) проводит не лучший сезон, а привозы Упамекано в обороне уже становятся мемами, не добавляет надёжности и травма Нойера. Так и удалось «Зальцбургу» сохранить интригу до выезда в Мюнхен – первый раунд противостояния завершился со счётом 1:1.

С тем же счётом «Бавария», кстати, завершила и свой последний матч, не сумев обыграть «Байер» в Бундеслиге. И многие эксперты ожидали, что продолжится сложный ход «Баварии», что намучаются немцы с австрийцами, однако такого не случилось. Вот совсем не было интриги в ответном матче, уже после первого тайма мюнхенцы гордо смотрели навстречу четвертьфиналу Лиги чемпионов.

А помог им в этом хет-трик Роберта Левандовски, на который поляк потратил меньше 25 минут. Правда, чуть помогли арбитры, «подогнавшие» сразу два пенальти. Первый из них Роберт сам и заработал. Принял заброс в штрафной площади, развернулся и получил по ногам от Вебера. Клеман Тюрпен сразу указал на «точку». Левандовски чётко пробил, разбросав голкипера и мяч по разным углам.

Через 9 минут Вебер повторил этот фол, в очень похожей манере скосив Левандовски в своей штрафной площади. Вердикт арбитра тот же – пенальти, Роберт опять точен с 11-метровой отметки. А через две минуты поляк окончательно добил гостей в суматошной контратаке. Мюллер забросил мяч к штрафной, а голкипер «Зальцбурга» выбил сферу точно в Левандовски. От Роберта мяч полетел к воротам, ударился в штангу и вновь достался поляку. Такого лёгкого хет-трика у Левандовски давно не было – 3:0.

Ещё до перерыва Гнабри увеличил преимущество «Баварии». Коман накрыл соперника у чужой штрафной площади, моментально покатил на Сержа, а тот прошил Кена – 4:0. Вторая половина встречи превратилась в пустую формальность. «Бавария» совсем уже не старалась, но сподобилась и на пятый гол. Томас Мюллер, отдал мяч Киммиху, а сам ускорился в штрафную площадь. Транзитом через Сане мяч достался как раз Мюллеру, нашедшему свободную зону. Переиграть голкипера было делом техники.

«Зальцбург» сподобился на гол престижа – контратаку разогнал Ааронсон, а завершил мощным ударом с левого края штрафной площади Кьергаард, но лучше бы он этого не делал. Мюнхенцы разозлились и за две минуты в концовке матча довели счёт до максимально неприличного. Сначала Томас Мюллер оформил дубль, в касание замкнув прострел Сане, а затем отличился и сам Лерой, вырвавшись на ударную позицию после шикарной передачи пяткой от Роберта Левандовски – 7:1.

Фееричный разгром гостям из Австрии устроила «Бавария», но расслабляться не стоит, впереди соперники посерьёзнее.