Мюллер о разгроме «Зальцбурга»: Удача была на стороне «Баварии»

Немецкий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу крупной победы мюнхенской команды над австрийским «Зальцбургом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Томас сказал, что для мюнхенской команды всё сложилось прекрасно. Мюллер отметил, что удача была на стороне «Баварии», а в первом поединке её очень сильно не хватало. Немец добавил, что перед матчем в команде чувствовалось небольшое напряжение, но все были уверены в победе.

Напомним, что «Бавария» разгромила австрийский клуб со счётом 7:1 и вышла в четвертьфинал.