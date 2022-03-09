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Мюллер о разгроме «Зальцбурга»: Удача была на стороне «Баварии»

09 Марта 2022 • 08:38 Комментировать
Бавария
7:1
Ред Булл Зальцбург
окончен

Немецкий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался по поводу крупной победы мюнхенской команды над австрийским «Зальцбургом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Томас сказал, что для мюнхенской команды всё сложилось прекрасно. Мюллер отметил, что удача была на стороне «Баварии», а в первом поединке её очень сильно не хватало. Немец добавил, что перед матчем в команде чувствовалось небольшое напряжение, но все были уверены в победе.

Напомним, что «Бавария» разгромила австрийский клуб со счётом 7:1 и вышла в четвертьфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зальцбург Томас Мюллер Лига Чемпионов
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