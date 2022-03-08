Левандовски установил новый рекорд Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» уничтожает «РБ Зальцбург», забив в первом тайме уже четыре мяча в ворота соперника. Роберт Левандовски сделал хет-трик уже к 23-й минуте матча, и это стало новым рекордом турнира, проводящегося с сезона 1992/1993.

Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, если считать от начала матча. Предыдущий рекорд принадлежал итальянскому форварду Марко Симоне, который 25 сентября 1996 году забил три мяча в ворота норвежского «Русенборга» к 24-й минуте, а его команда в итоге выиграла 4:1.

Следить за удачной игрой «Баварии» и Левандовски можно по ссылке на онлайн-трансляцию.