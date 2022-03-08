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Лига чемпионов

Левандовски установил новый рекорд Лиги чемпионов

08 Марта 2022 • 23:46 Комментировать
Бавария
4:0
Ред Булл Зальцбург
0.00 0.00 0.00
1-й тайм

Мюнхенская «Бавария» уничтожает «РБ Зальцбург», забив в первом тайме уже четыре мяча в ворота соперника. Роберт Левандовски сделал хет-трик уже к 23-й минуте матча, и это стало новым рекордом турнира, проводящегося с сезона 1992/1993.

Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, если считать от начала матча. Предыдущий рекорд принадлежал итальянскому форварду Марко Симоне, который 25 сентября 1996 году забил три мяча в ворота норвежского «Русенборга» к 24-й минуте, а его команда в итоге выиграла 4:1.

Следить за удачной игрой «Баварии» и Левандовски можно по ссылке на онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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Идет 99 минута Бавария 4:0 Ред Булл Зальцбург 0.00 0.00 0.00
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