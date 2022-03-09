Мюллер обогнал Анри и вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Немецкий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер благодаря дублю в ворота «Зальцбурга» вышел на чистую седьмую строчку в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

«Бавария» разгромила австрийскую команду со счётом 7:1. У Мюллера в активе стало 52 забитых мяча в Лиге чемпионов. Томас обогнал экс-форварда «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Напомним, что лидером является Криштиану Роналду. Португальский форвард забил 140 голов. Следом идут Лионель Месси, Роберт Левандовски и Карим Бензема.