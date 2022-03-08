«Бавария» обнародовала состав на матч с «РБ Зальцбургом»

Мюнхенская «Бавария» готовится к ответному матчу с «РБ Зальцбургом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, первая игра между этими командами завершилась ничьей - 1:1. Накануне ответной игры Юлиан Наггельсманн, главный тренер «Баварии», обнародовал стартовый состав своей команды на предстоящую игру. Судить матч будет французский арбитр Клеман Тюрпен.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Зане, Коман, Эрнандес, Миллер, Мусиала.Встреча между «Баварией» и «РБ Зальцбургом» начнется в двадцать три часа по московскому времени, следить за ней можно будет по ссылке на онлайн-трансляцию.