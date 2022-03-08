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«Бавария» обнародовала состав на матч с «РБ Зальцбургом»

08 Марта 2022 • 22:13 Комментировать
Бавария
...
Ред Булл Зальцбург
1.19 7.30 15.00
Через 0 ч. -13 мин.

Мюнхенская «Бавария» готовится к ответному матчу с «РБ Зальцбургом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, первая игра между этими командами завершилась ничьей - 1:1. Накануне ответной игры Юлиан Наггельсманн, главный тренер «Баварии», обнародовал стартовый состав своей команды на предстоящую игру. Судить матч будет французский арбитр Клеман Тюрпен.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Зане, Коман, Эрнандес, Миллер, Мусиала.

Встреча между «Баварией» и «РБ Зальцбургом» начнется в двадцать три часа по московскому времени, следить за ней можно будет по ссылке на онлайн-трансляцию.
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Бавария Зальцбург Ред Булл Зальцбург
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БАВАРИЯ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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