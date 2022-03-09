Левандовски о своём хет-трике в матче с «Зальцбургом»: «Я всегда голоден до голов»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями о своём хет-трике в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (7:1).

«Нечасто получается забить три мяча в первом тайме, тем более в Лиге чемпионов. Я очень счастлив и всегда голоден до новых голов», — передаёт слова Левандовски «Твиттер» Bayern & Germany.

После этого матча Левандовски единолично возглавил список лучших бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На счету поляка уже 12 мячей. Помимо этого, 33-летний нападающий оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, на что ему потребовалось всего 10 минут и 22 секунды.