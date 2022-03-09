Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Левандовски о своём хет-трике в матче с «Зальцбургом»: «Я всегда голоден до голов»

09 Марта 2022 • 10:07 Комментировать
Бавария
7:1
Ред Булл Зальцбург
окончен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями о своём хет-трике в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (7:1).

«Нечасто получается забить три мяча в первом тайме, тем более в Лиге чемпионов. Я очень счастлив и всегда голоден до новых голов», — передаёт слова Левандовски «Твиттер» Bayern & Germany.

После этого матча Левандовски единолично возглавил список лучших бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На счету поляка уже 12 мячей. Помимо этого, 33-летний нападающий оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, на что ему потребовалось всего 10 минут и 22 секунды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зальцбург Лига Чемпионов Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.03  23:00 Реал Мадрид ... ПСЖ 2.37 3.75 2.85
09.03  23:00 Манчестер Сити ... Спортинг Л 1.16 8.60 16.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Марта
12:04 · Лига чемпионов
Пирес: «Опыт имеет значение. «Реал» — фаворит в матче с «ПСЖ»
11:47 · Лига чемпионов
Де Врей получил травму в матче с «Ливерпулем»
11:39 · Лига чемпионов
Тренер «Спортинга»: В ответном матче с «Сити» важно сохранить интригу как можно дольше
11:18 · Лига чемпионов
Защитник «Зальцбурга»: Нам противостоял соперник другого уровня
10:59 · Лига чемпионов
Алиссон: «Мы должны признать, что «Интер» - отличная команда с высоким качеством игры»
10:44 · Лига чемпионов
Нападающий «Зальцбурга» о матче с «Баварией»: «Если бы мы забили первый гол в матче, всё могло бы сложиться иначе»
10:43 · Лига чемпионов
Тренер «Зальцбурга»: Другие команды тоже крупно проигрывали «Баварии»
10:29 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес: «Мы проявили характер, показали свое стремление прогрессировать»
10:12 · Лига чемпионов
Защитник «Спортинга»: У нас есть план на ответный матч с «Манчестер Сити»
10:07 · Лига чемпионов
Левандовски о своём хет-трике в матче с «Зальцбургом»: «Я всегда голоден до голов»
10:00 · Лига чемпионов
Мюллер обогнал Анри и вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
09:47 · Лига чемпионов
Венгер: ««Ливерпуль» заслужил пройти 1/4 финала»
09:44 · Лига чемпионов
Нойер: Мы довольны своей игрой
09:38 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Бавария» красиво атаковала и забивала на любой вкус
08:59 · Лига чемпионов
Салах: «Ливерпуль» будет бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем