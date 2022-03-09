Нойер: Мы довольны своей игрой

Опытный немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался после крупной победы мюнхенской команды над австрийским «Зальцбургом» со счётом 7:1.

Нойер сказал, что мюнхенская команда довольна своей игрой. Мануэль отметил, что этой победой «Бавария» заявила о себе. Голкипер добавил, что было очень важно хорошо сыграть не только в атаке, но и в обороне, ведь это придает уверенности в том, что «Бавария» сможет и дальше показывать столь высококлассный футбол.

Напомним, что в первом матче «Бавария» и «Зальцбург» сыграли вничью со счётом 1:1.