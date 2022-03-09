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Нагельсманн: «Снимаю шляпу перед Команом!»

09 Марта 2022 • 21:24 Комментировать
Бавария
7:1
Ред Булл Зальцбург
окончен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн похвалил игру Кингсли Комана в матче 1/8 финал Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбург»:

«Одним из ключевых моментов матча стал оборонительный перехват Кингсли Комана в начале игры. У него была невероятная энергичная игра. Снимаю шляпу!», - так отозвался об игре Комана тренер «Баварии».

Немецкий клуб разгромил в ответном матче 1/8 финала «РБ Зальцбург» со счетом 7:1 и вышел в четвертьфинал турнира. Коман играл на позиции крайнего защитника, успев проявить себя как в обороне, так и в атаке.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман Юлиан Нагельсманн
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