Нагельсманн: «Снимаю шляпу перед Команом!»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн похвалил игру Кингсли Комана в матче 1/8 финал Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбург»:

«Одним из ключевых моментов матча стал оборонительный перехват Кингсли Комана в начале игры. У него была невероятная энергичная игра. Снимаю шляпу!», - так отозвался об игре Комана тренер «Баварии».

Немецкий клуб разгромил в ответном матче 1/8 финала «РБ Зальцбург» со счетом 7:1 и вышел в четвертьфинал турнира. Коман играл на позиции крайнего защитника, успев проявить себя как в обороне, так и в атаке.