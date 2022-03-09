«Бавария» уничтожила «РБ Зальцбург»

Мюнхенская «Бавария» не оставила ни единого шанса «РБ Зальцбургу», уничтожив в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов австрийцев со счетом 7:1. Три гола забил Роберт Левандовски, два мяча провел Томас Мюллер, внесли свою лепту также Гнабри и Зане.
«Бавария» - в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт12'
|(2:0) Левандовски Роберт22'
|(3:0) Левандовски Роберт23'
|(4:0) Гнабри Серж31'
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен•Зюле Никлас•Эрнандес Люка•Гнабри Серж•Киммих Йозуа•Мусиала Джамал•Коман Кингсли•Мюллер Томас•Сане Лерой•Левандовски Роберт
Кён Филипп•Кристенсен Расмус•Соле Умар•Вебер Максимилиан•Ульмер Андреас•Капальдо Николас•Камара Мохамед VII•Зайвальд Николас•Ааронсон Бренден•Адаму Чуквубике•Адейеми Карим
08 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).