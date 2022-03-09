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Лига чемпионов

«Бавария» уничтожила «РБ Зальцбург»

09 Марта 2022 • 00:55 Комментировать
Бавария
4:0
Ред Булл Зальцбург
0.00 0.00 0.00
1-й тайм

Мюнхенская «Бавария» не оставила ни единого шанса «РБ Зальцбургу», уничтожив в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов австрийцев со счетом 7:1. Три гола забил Роберт Левандовски, два мяча провел Томас Мюллер, внесли свою лепту также Гнабри и Зане.

«Бавария» - в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Бавария 4:0Ред Булл Зальцбург
(1:0) Левандовски Роберт12'   
(2:0) Левандовски Роберт22'   
(3:0) Левандовски Роберт23'   
(4:0) Гнабри Серж31'   
Нойер МануэльПавар БенжаменЗюле НикласЭрнандес ЛюкаГнабри СержКиммих ЙозуаМусиала ДжамалКоман КингслиМюллер ТомасСане ЛеройЛевандовски Роберт
Запасные: Ваннер ПаульТильман МаликНьянзу ТангиРока МаркЮпамекано ДеоРичардс ОмарУльрайх СвенЧупо-Мотинг ЭрикСарр БунаАльфонсо ДэвисСтанишич ЙосипЗабитцер МарсельGabriel Vidovic
Кён ФилиппКристенсен РасмусСоле УмарВебер МаксимилианУльмер АндреасКапальдо НиколасКамара Мохамед VIIЗайвальд НиколасАаронсон БренденАдаму ЧуквубикеАдейеми Карим
Запасные: Ван дер Бремпт ИгнасеСеско БенджаминТиджани СамсонБернардо ФернандесКьергаард МаурицМантл НикоЮнузович ЗлаткоШушич ЛукаВальке АлександрОнгене ЖеромПёнтковски КамильБернед АнтуанГиндо Дауда
08 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Бавария Зальцбург Ред Булл Зальцбург
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БАВАРИЯ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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