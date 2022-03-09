Нападающий «Зальцбурга» о матче с «Баварией»: «Если бы мы забили первый гол в матче, всё могло бы сложиться иначе»

Нападающий австрийского «Зальцбурга» Карим Адейеми поделился эмоциями после провального ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:7).

«Счёт слишком крупный. Вы должны помнить, что у нас был хороший сезон в Лиге чемпионов. Если бы мы забили первый гол в матче, всё могло бы сложиться иначе, так что я бы не сказал, что у нас совсем не было шансов», – приводит слова Карима официальный сайт «Баварии».

Напомним, что в первом матче «Зальцбург» сыграл с мюнхенским грандом вничью (1:1).

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Адейеми провёл восемь матчей, забив в них три мяча и отдав две голевые передачи.