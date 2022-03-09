Тренер «Зальцбурга»: Другие команды тоже крупно проигрывали «Баварии»

Наставник «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился с журналистами своим мнением по поводу игры австрийской команды в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Яйссле сказал, что для его команды это был очень трудный вечер. Тренер отметил, что против такого мощного соперника нужно показывать максимум своих возможностей, а «Зальцбург» этого сделать не сумел. Маттиас добавил, что другие команды тоже крупно проигрывали «Баварии», но у «быков» была самая молодая команда в плей-офф Лиги чемпионов, а этого уже никто отнять не сможет.

Напомним, что в ответном поединке «Бавария» разгромила «Зальцбург» со счётом 7:1.