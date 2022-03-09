Защитник «Зальцбурга»: Нам противостоял соперник другого уровня

Защитник австрийского «Зальцбурга» Расмус Кристенсен в разговоре с журналистами высказался по поводу крупного поражения «быков» от мюнхенской «Баварии».

Кристенсен сказал, что австрийской команде противостоял соперник совершенно другого уровня. Защитник отметил, что с мотивацией и планом на игру всё было в порядке, да и футболисты отдали на поле все силы, но этого было недостаточно. Расмус добавил, что «Бавария» просто была лучше во всех аспектах.

Напомним, что «быки» крупно уступили «Баварии» со счётом 1:7 и закончили своё выступление в плей-офф Лиги чемпионов.