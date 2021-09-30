Сульшер – о де Хеа: «Хорошо, что в нашем распоряжении есть лучший вратарь мира»

После волевой победы над «Вильярреалом» все издания мира говорят о феномене Криштиану Роналду, который принес «Манчестер Юнайтед» три очка. Однако, главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер в одном из интервью отметил еще и голкипера Давида де Хеа, назвав того одним из главных творцов успеха.

В разговоре с журналистами британского издания The Mirror наставник подчеркнул важность уверенной игры в исполнении испанца. «Хорошо, что в нашем распоряжении есть лучший вратарь мира. Я очень доволен выступлением де Хеа», - прокомментировал Сульшер.

Уточним, что во вчерашнем поединке испанец совершил шесть сэйвов, пропустив лишь один гол.