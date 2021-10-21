Гасперини – о поражении от «МЮ»: «Не знаю, способны ли мы были на большее»

Вчера «Аталанта» допустила свое первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, ведя при этом в два мяча после первого тайма поедника с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Главный тренер команды из Бергамо, Джан Пьеро Гасперини, на послематчевой пресс-конференции рассказал, что стало причиной упущенного преимущества.

«Не знаю, способны ли мы были на большее. Конечно, все верили в успех, но соперника подгоняла местная публика. Продолжаем учиться, такие игры идут нам на пользу. К тому же, мы пытались контратаковать, но реализация подвела», - цитирует итальянского специалиста сетевое издание Football Italia.