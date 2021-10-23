Раскрыта мотивационная речь Роналду, произнесённая в перерыве матча с «Аталантой»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду замотивировал своих одноклубников в перерыве поединка группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». После первого тайма манкунианцы уступали со счетом 0:2, однако после перерыва «красные дьяволы» совершили камбэк, забив три гола.

«Криштиану спросил, не стыдно ли нам за такую игру. Роналду заявил, что «МЮ» не имеет права так играть перед своими болельщиками. Он замотивировал партнеров на победу. КриРо сказал, что если не получится выиграть, то команда останется без плей-офф Лиги чемпионов», - передает слова источника The Sun.

В прошедшем матче Роналду забил победный гол. После трех туров «красные дьяволы» идут на первом месте в квартете.