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Лига чемпионов

Раскрыта мотивационная речь Роналду, произнесённая в перерыве матча с «Аталантой»

23 Октября 2021 • 10:20 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
3:2
Аталанта
окончен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду замотивировал своих одноклубников в перерыве поединка группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». После первого тайма манкунианцы уступали со счетом 0:2, однако после перерыва «красные дьяволы» совершили камбэк, забив три гола.

«Криштиану спросил, не стыдно ли нам за такую игру. Роналду заявил, что «МЮ» не имеет права так играть перед своими болельщиками. Он замотивировал партнеров на победу. КриРо сказал, что если не получится выиграть, то команда останется без плей-офф Лиги чемпионов», - передает слова источника The Sun.

В прошедшем матче Роналду забил победный гол. После трех туров «красные дьяволы» идут на первом месте в квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Genrih121
23 Октября 2021 в 11:37
А еще, он порвал футболку на груди и с криком За Родину, повел команду в бой..
ARTUR
23 Октября 2021 в 10:44
Аж тошнит от этих выдуманных историй от источников ,МЮ играл лучше весь матч ,просто раздолбаи в лице Решфоров, и того же мотиватора не использовали свои моменты
PoliticExpert
23 Октября 2021 в 10:51
Не выдумано лишь то, что ты себе навыдумывал))))
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