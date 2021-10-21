Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал волевую победу над «Аталантой» в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Манкунианцы выиграли со счетом 3:2, хотя после первого тайма уступали – 0:2. 36-летний португалец стал автором победного гола.

«Театр мечты в огне! Да! Когда объединяемся, мы никогда не сдаемся. Это «Олд Траффорд», - гласит сообщение бомбардира в инстаграм-аккаунте.

По итогам трех проведенных туров «красные дьяволы» набрали шесть баллов и лидируют в квартете F. Следующий матч в Лиге чемпионов «МЮ» проведет против «Аталанты» на выезде 2 ноября.