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Сульшер: «Пропущенные голы в матче с «Лестером» - это тревожный звонок»

19 Октября 2021 • 17:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Аталанта
1.77 3.90 4.40
20.10 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер уверен, что его футболисты сделали выводы после поражения 2:4 от «Лестера».

- Нельзя сказать, что сегодня мы счастливы, но у нас большое желание и есть цель. Я увидел реакцию игроков, пропущенные голы в матче с «Лестером» - это тревожный
звонок, - заявил норвежец на пресс-конференции.

- Сейчас мы сфокусированы на «Аталанте». Другая команда, другой турнир. Много чего шло не так, но мы пытались это улучшить. Нам нужно понимать свои сильные стороны, но также следует исключить ошибки, - добавил Сульшер.

«МЮ» и «Аталанта» сыграют в среду, начало в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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