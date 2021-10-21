Сульшер поделился впечатлением от волевой победы «МЮ» над «Аталантой»

Вчера «Манчестер Юнайтед» в очередной раз спасся в поединке текущего розыгрыша Лиги чемпионов, отыграв у «Аталанты» отставание в два мяча. Добыв победу, главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер повысил свои шансы на сохранение рабочего места в английском клубе.

Сам наставник на пресс-конференции назвал игру своих подопечных хорошей, а также обратился к фанатам, поблагодарив их за поддержку в течение всех 90 минут.

«Мы и в первом тайме неплохо действовали. У «МЮ» такая традиция – переворачивать матчи. Я был уверен в своих парнях, что и сказал им в перерыве. Мы не переставали верить и это дало свой результат», - приводит слова норвежского специалиста BT Sport.