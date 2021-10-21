Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 464 Комментарии
Лига чемпионов

Сульшер поделился впечатлением от волевой победы «МЮ» над «Аталантой»

21 Октября 2021 • 14:34 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
3:2
Аталанта
окончен

Вчера «Манчестер Юнайтед» в очередной раз спасся в поединке текущего розыгрыша Лиги чемпионов, отыграв у «Аталанты» отставание в два мяча. Добыв победу, главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер повысил свои шансы на сохранение рабочего места в английском клубе.

Сам наставник на пресс-конференции назвал игру своих подопечных хорошей, а также обратился к фанатам, поблагодарив их за поддержку в течение всех 90 минут.

«Мы и в первом тайме неплохо действовали. У «МЮ» такая традиция – переворачивать матчи. Я был уверен в своих парнях, что и сказал им в перерыве. Мы не переставали верить и это дало свой результат», - приводит слова норвежского специалиста BT Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Snk6565
21 Октября 2021 в 15:29
Только и умеет, что верить в команду...которая вывозит и без его участия...вчера вдруг подскочил со скамейки, когда понял, что начало подгорать и кресло зашаталось...а так...влияние фанов на Олд Траффорд на действия команды гораздо выше, чем его "руководящие" действия
Nebarsabarsenet
21 Октября 2021 в 14:40
Вера в своих парней - это главная схема игры Сульшера)))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
16:22 · Лига чемпионов
«Посмотрите на его игру против «Аталанты»: Сульшер снова ответил критикам Роналду
16:13 · Лига чемпионов
Защитник киевского «Динамо»: «В прошлом году против «Барселоны» было легче, ведь Месси не любит прессинговать»
15:59 · Лига чемпионов
​Фанат «Манчестер Юнайтед» выбежал на поле и схватил Роналду за футболку 2
15:42 · Лига чемпионов
Гасперини – о поражении от «МЮ»: «Не знаю, способны ли мы были на большее»
14:54 · Лига чемпионов
УЕФА признал гол Винисиуса «Шахтёру» лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов
14:47 · Лига чемпионов
​Салах, Сане и Марез – в символической сборной 3-го тура Лиги чемпионов 1
14:34 · Лига чемпионов
Сульшер поделился впечатлением от волевой победы «МЮ» над «Аталантой» 2
14:26 · Лига чемпионов
Малафеев считает, что у «Зенита» ещё есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов 1
14:06 · Лига чемпионов
Аллегри – о победе над «Зенитом»: «Хороший результат, плохое выступление»
13:55 · Лига чемпионов
Бышовец: «Зачем «Зениту» играть, если не стоит задача выхода из группы» 1
12:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила, что Нагельсманн заразился коронавирусом
12:06 · Лига чемпионов
Линекер: «Роналду - лучший по игре головой в истории футбола» 1
11:07 · Лига чемпионов
Канделаки: «Зенит» показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы» 7
10:35 · Лига чемпионов
Губерниев - о «Зените»: «Опять несостоятельность в Европе»
10:18 · Лига чемпионов
Семак рассказал о травмах Клаудиньо и Малкома
Все новости
Рекомендуем