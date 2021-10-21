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Лига чемпионов

​Фанат «Манчестер Юнайтед» выбежал на поле и схватил Роналду за футболку

21 Октября 2021 • 15:59 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
3:2
Аталанта
окончен

В среду вечером «Манчестер Юнайтед» выдал яркий камбэк в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». По ходу второго тайма «красные дьяволы» превратили домашние 0:2 в 3:2. Автором победного гола стал Криштиану Роналду.

После финального свистка Роналду находился в отличном расположении духа. В трансляцию попал кадр с уходом радостного португальца с поля. В какой-то момент к Криштиану подбежал фанат, которому удалось прорваться на газон «Олд Траффорд». Болельщик схватил Роналду за футболку, но хулигана тут же от звёздного футболиста оттащили стюарды. Криштиану повернулся, улыбнулся и продолжил путь в подтрибунное помещение.   

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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ARTUR
21 Октября 2021 в 16:00
Не схватил..Стюарты не дали
Алексей Антоненко
21 Октября 2021 в 16:25

схватил, есть видео же

https://prnt.sc/1wypwau

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