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Лига чемпионов

Линекер: «Роналду - лучший по игре головой в истории футбола»

21 Октября 2021 • 12:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Аталанта
окончен

Бывший форвард сборной Англии, а ныне футбольный аналитик Гари Линекер эмоционально отреагировал на гол форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2). Манкунианцы одержали волевую победу, уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Решающий гол забил 36-летний португалец.

«Вот это гол от Криштиану! Роналду, без сомнения, лучший по игре головой в истории. Я испытал наслаждение от матча. Великолепный камбэк манкунианцев. Но стоит отдать должное гостям, бергамаски не пытались отсидеться в обороне, они всегда шли вперед», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

После трех туров «красные дьяволы» лидируют в квартете F.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гари Линекер
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