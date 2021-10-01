«МЮ» оспорит сроки дисквалификации Уан-Биссаки в Лиге чемпионов

В стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» был удален игрок манкунианцев Аарон Уан-Биссака. Накануне же встречи английского клуба с «Вильярреалом» УЕФА сообщила, что продлевает срок дисквалификации защитника до двух матчей.

Однако, «Юнайтед» намерен оспорить это решение, подав апелляцию. Руководство и представители команды считают, что нарушение Уан-Биссаки в том эпизоде не тянет на такое наказание.

Один из менеджеров «МЮ» Стюарт Гарднер и вовсе заявил пресс-службе клуба, что данная новость стала для него шокирующей. Сообщается, что свой окончательный вердикт УЕФА огласит уже в ближайшие дни.