Роналду — единоличный рекордсмен по количеству матчей в еврокубках

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал единоличным рекордсменом по числу проведенных поединков в еврокубках, информирует Mister Chip.

В эти минуты «красные дьяволы» принимают «Аталанту» в поединке третьего группового этапа Лиги чемпионов. Роналду вышел в стартовом составе «МЮ».

Для португальца матч стал 187-м в еврокубках. Криштиану опередил по этому показателю предыдущего рекордсмена — бывшего вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (186).

Из 187 матчей Роналду 183 приходится на Лигу чемпионов.

За текстовой онлайн-трансляцией матча «Манчестер Юнайтед» - «Аталанта» можно следить на LiveResult.Ru.