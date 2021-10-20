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Лига чемпионов

Роналду — единоличный рекордсмен по количеству матчей в еврокубках

20 Октября 2021 • 22:36 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
3:2
Аталанта
окончен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал единоличным рекордсменом по числу проведенных поединков в еврокубках, информирует Mister Chip.

В эти минуты «красные дьяволы» принимают «Аталанту» в поединке третьего группового этапа Лиги чемпионов. Роналду вышел в стартовом составе «МЮ».

Для португальца матч стал 187-м в еврокубках. Криштиану опередил по этому показателю предыдущего рекордсмена — бывшего вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (186).

Из 187 матчей Роналду 183 приходится на Лигу чемпионов.

За текстовой онлайн-трансляцией матча «Манчестер Юнайтед» - «Аталанта» можно следить на LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
21 Октября 2021 в 00:23
Щяз мессифаперы заявят, шта эта были липовые матчи, причём все с Люксембургами)))
Beorn_n
21 Октября 2021 в 00:19
Интересно есть ли официальное название тех кто все подсчитывает за Кришем?)
PoliticExpert
21 Октября 2021 в 00:22
Пишут, шта Mister Chip всё про всех подчитывает)))
ингерман
20 Октября 2021 в 22:45
ай а меци скока провел.. )))
Nе gustа
21 Октября 2021 в 00:27
ай а Мецы единоличный рекарцмен по облегчению Барсы от лишнего бабла))
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