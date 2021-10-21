​Фанаты «Аталанты» признали Миранчука худшим в матче с «Манчестер Юнайтед»

В среду вечером «Аталанта» растранжирила преимущество в два гола на «Олд Траффорд» и проиграла «Манчестер Юнайтед» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:3. На портале Calcio Atalanta проходило голосование, в котором фанаты клуба из Бергамо ставили футболистам оценки. Худшую оценку – 5 баллов - получил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел на замену по ходу второго тайма, но ничем особенным не отметился.

Всего в сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» шесть матчей. В них полузащитник сборной России отметился одним результативным пасом на партнёра.