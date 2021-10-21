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Лига чемпионов

​Фанаты «Аталанты» признали Миранчука худшим в матче с «Манчестер Юнайтед»

21 Октября 2021 • 17:21 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:2
Аталанта
окончен

В среду вечером «Аталанта» растранжирила преимущество в два гола на «Олд Траффорд» и проиграла «Манчестер Юнайтед» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:3. На портале Calcio Atalanta проходило голосование, в котором фанаты клуба из Бергамо ставили футболистам оценки. Худшую оценку – 5 баллов - получил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел на замену по ходу второго тайма, но ничем особенным не отметился.

Всего в сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» шесть матчей. В них полузащитник сборной России отметился одним результативным пасом на партнёра.

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Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Милка
21 Октября 2021 в 17:33
Как сможет вырасти уровень сборной если у нас такие игроки. Талантливые, но бесхребетные. Выращенные в тепличных условиях лимита на легионеров. Ведь чуть приходится столкнуться с конкуренцией то сразу ломаются психологически.
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