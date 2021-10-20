Роналду втащил «МЮ» на первое место: «Красные дьяволы» сотворили камбэк против «Аталанты», проигрывая 0:2

Криштиану Роналду и компания столкнулись с серьёзными проблемами в матче с командой Джанпьеро Гасперини.

Хоть Роналду и вернулся в «МЮ», Лига чемпионов началась для «красных дьяволов» отнюдь не безоблачно. Выездное поражение от «Янг Бойз» не входило в планы подопечных Сульшера, и они подправили свою ситуацию победой во втором туре над «Вильярреалом», от которого они пострадали в последнем финале Лиги Европы.

В третьем туре «Ман Юнайтед» принимал «Аталанту», лидировавшую в группе F с четырьмя очками. Стоит ли напоминать, что бергамаски в последние годы не признают авторитетов? «Ювентус» вместе с Роналду не обыгрывал «Аталанту» – были три ничьих. На этот раз, как и обычно, Алексею Миранчуку нашлось место на скамье запасных.

Дерзкий в хорошем смысле характер «королевы провинциалов» проявился её голами в районе четверти и половины часа игры. Эти эпизоды локальных успехов были выжаты гостями на контратаке и на стандарте. «Юнайтед» всё-таки играл первым номером и ловился на вышеперечисленных компонентах.

Дзаппакоста прострелил справа в центр штрафной, и там расторопнее всех оказался едва избежавший офсайда Пашалич (0:1). Ну а потом Компейнерс навесил с правого фланга на ближнюю штангу, где Демирал, оставивший в верховой борьбе не у дел Шоу с Магуайром, кивнул по мячу куда надо (0:2).

«Юнайтед» старался в позиционных атаках под перманентный гул «Олд Траффорд», но в основном бился в оборонительные редуты гостей. На двадцатой минуте Роналду навесил с правого фланга, Бруну Фернандеш дотянулся до мяча головой, но пробить нормально не смог, зато дальше приложился Фред – Муссо справился.

К перерыву у хозяев стали прорываться выходы один на один. Был таковой и в начале встречи, но там Рэшфорд забрался в офсайд. Так вот, в конце тайма не хватило точности в подобных ситуациях Фреду и всё тому же Рэшфорду. Кажется, манкунианцы слишком сильно хотели забить и спешили – отсюда и невыверенность в завершении.

В начале второго тайма «красные дьяволы» обратили-таки выход по центру в гол, но не сразу. До этого ещё Роналду проиграл рандеву Муссо, а на добивании Рэшфорд вонзил мяч в ближнюю сторону сетки. Чуть позже Рэшфорд исправился за все предыдущие промахи себя и партнёров, конвертировав во взятие ворот проникающий пас на левый полуфланг от Фернандеша (1:2).

Болельщикам «Аталанты» стало тревожно за любимую команду. Три игрока гостей быстро схватили три жёлтые карточки. Мактоминей замыкал прострел на правой штанге и подправил мяч в эту самую штангу. Гости всё же отодвинули игру от своих ворот, но Муссо всё равно пришлось выручать визитёров в ближнем бою в дуэли с Роналду.

Алексей Миранчук был выпущен на замену на 68-й минуте. Сапата и Малиновский тоже вступили в игру со скамейки, и этот дуэт мощными ударами заставил Де Хеа трудиться в поте лица. Но отрезок возле ворот соперника не помог «Аталанте» отстоять преимущество в счёте. Угловой «МЮ» правым флангом, розыгрыш, доставка с игры, мяч приходит на дальнюю штангу, и Магуйар ногой переправляет его в ближний угол (2:2).

Игра шла уже открытая, и бергамаски чуть не были наказаны за промах в обороне. Ловато не попал мячу, и пас от Роналду докатился до Фернандеша, после чьего удара в дело вступил Муссо. Но манкунианцы додавили своего противника. Шоу навесил с левого края, и Роналду со второго этажа послал мяч в левый же угол (3:2).

Символично, что Месси в третьем туре Лиги чемпионов тоже принёс своей команде победу. Да, гол Криштиану стал решающим. «МЮ» вырвал три очка, проигрывая в перерыве 0:2. «Красные дьяволы» не хотят испытывать проблемы с выходом из группы и выходят на первое место в своём квартете, где не оказались бы в случае ничьей.

Кирилл Иванцов