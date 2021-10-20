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Лига чемпионов

Роналду втащил «МЮ» на первое место: «Красные дьяволы» сотворили камбэк против «Аталанты», проигрывая 0:2

20 Октября 2021 • 23:54 Комментировать (32)
Манчестер Юнайтед
3:2
Аталанта
окончен

Криштиану Роналду и компания столкнулись с серьёзными проблемами в матче с командой Джанпьеро Гасперини.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
    15' Пашалич Марио (0:1)
    29' Демирал Мерих (0:2)
(1:2) Рэшфорд Маркус 53'    
(2:2) Магуайр Гарри 75'    
(3:2) Роналду Криштиану 81'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк   64' Мактоминай Скотт   67' (Погба Поль (   67') Фред Сантос   88' (Матич Неманья (   88') Гринвуд Мэйсон   73' (Санчо Джедон (   73') Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   67' (Кавани Эдинсон (   67') Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Ван де Бек Донни Теллес Алекс Лингард Джесси Далот Диогу Хендерсон Дин Эланга Энтони
Муссо Хуан Де Рон Мартен   57' Демирал Мерих   46' (Ловато Маттео (   46'   55') Паломино Хосе   80' Дзаппакоста Давиде Коопмейнерс Теун   81' (Пеццелла Джузеппе (   81') Фройлер Ремо Меле Йоаким Пашалич Марио   57'   68' (Миранчук Алексей (   68') Иличич Йосип   68' (Малиновский Руслан (   68') Муриэль Луис   56' (Сапата Дуван (   56')
Запасные: Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Росси Франческо
20 октября. Стадион "Олд Траффорд".

Хоть Роналду и вернулся в «МЮ», Лига чемпионов началась для «красных дьяволов» отнюдь не безоблачно. Выездное поражение от «Янг Бойз» не входило в планы подопечных Сульшера, и они подправили свою ситуацию победой во втором туре над «Вильярреалом», от которого они пострадали в последнем финале Лиги Европы.

В третьем туре «Ман Юнайтед» принимал «Аталанту», лидировавшую в группе F с четырьмя очками. Стоит ли напоминать, что бергамаски в последние годы не признают авторитетов? «Ювентус» вместе с Роналду не обыгрывал «Аталанту» – были три ничьих. На этот раз, как и обычно, Алексею Миранчуку нашлось место на скамье запасных.

Дерзкий в хорошем смысле характер «королевы провинциалов» проявился её голами в районе четверти и половины часа игры. Эти эпизоды локальных успехов были выжаты гостями на контратаке и на стандарте. «Юнайтед» всё-таки играл первым номером и ловился на вышеперечисленных компонентах.

Дзаппакоста прострелил справа в центр штрафной, и там расторопнее всех оказался едва избежавший офсайда Пашалич (0:1). Ну а потом Компейнерс навесил с правого фланга на ближнюю штангу, где Демирал, оставивший в верховой борьбе не у дел Шоу с Магуайром, кивнул по мячу куда надо (0:2).

«Юнайтед» старался в позиционных атаках под перманентный гул «Олд Траффорд», но в основном бился в оборонительные редуты гостей. На двадцатой минуте Роналду навесил с правого фланга, Бруну Фернандеш дотянулся до мяча головой, но пробить нормально не смог, зато дальше приложился Фред – Муссо справился.

К перерыву у хозяев стали прорываться выходы один на один. Был таковой и в начале встречи, но там Рэшфорд забрался в офсайд. Так вот, в конце тайма не хватило точности в подобных ситуациях Фреду и всё тому же Рэшфорду. Кажется, манкунианцы слишком сильно хотели забить и спешили – отсюда и невыверенность в завершении.

В начале второго тайма «красные дьяволы» обратили-таки выход по центру в гол, но не сразу. До этого ещё Роналду проиграл рандеву Муссо, а на добивании Рэшфорд вонзил мяч в ближнюю сторону сетки. Чуть позже Рэшфорд исправился за все предыдущие промахи себя и партнёров, конвертировав во взятие ворот проникающий пас на левый полуфланг от Фернандеша (1:2).

Болельщикам «Аталанты» стало тревожно за любимую команду. Три игрока гостей быстро схватили три жёлтые карточки. Мактоминей замыкал прострел на правой штанге и подправил мяч в эту самую штангу. Гости всё же отодвинули игру от своих ворот, но Муссо всё равно пришлось выручать визитёров в ближнем бою в дуэли с Роналду.

Алексей Миранчук был выпущен на замену на 68-й минуте. Сапата и Малиновский тоже вступили в игру со скамейки, и этот дуэт мощными ударами заставил Де Хеа трудиться в поте лица. Но отрезок возле ворот соперника не помог «Аталанте» отстоять преимущество в счёте. Угловой «МЮ» правым флангом, розыгрыш, доставка с игры, мяч приходит на дальнюю штангу, и Магуйар ногой переправляет его в ближний угол (2:2).

Игра шла уже открытая, и бергамаски чуть не были наказаны за промах в обороне. Ловато не попал мячу, и пас от Роналду докатился до Фернандеша, после чьего удара в дело вступил Муссо. Но манкунианцы додавили своего противника. Шоу навесил с левого края, и Роналду со второго этажа послал мяч в левый же угол (3:2).

Символично, что Месси в третьем туре Лиги чемпионов тоже принёс своей команде победу. Да, гол Криштиану стал решающим. «МЮ» вырвал три очка, проигрывая в перерыве 0:2. «Красные дьяволы» не хотят испытывать проблемы с выходом из группы и выходят на первое место в своём квартете, где не оказались бы в случае ничьей.

Кирилл Иванцов

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Аталанта Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов
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Комментарии (32)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
21 Октября 2021 в 00:27
ай...апеть искапаимыя спасають сваи каманды...))) адин спасаить усех в парыжу...другой дарит надёжу в бритам...))) эх ни увидаимыя инапланетныя...))) пылят ышо на млечнам путю фуцбола...)))
Sierge
21 Октября 2021 в 00:24
Месси и Роналдо ещё могут тряхнуть стариной)))
PoliticExpert
21 Октября 2021 в 00:26
Чё и делают практически постоянно уж полтора десятка лет)))
Sierge
21 Октября 2021 в 00:30
Так уже ветераны а все в форме с молодыми не теряются, того же рональдиньо погубили вещи далекие от футбола
PoliticExpert
21 Октября 2021 в 00:32
Боюсь, что таких уже больше никогда не будет, но не все это понимают.
Sierge
21 Октября 2021 в 00:34
Реал до сих пор пытается найти)) да будут куда денутся проблема только что нынешние звёзды больше про шоу бизнес чем футбол (спасибо бэкхему за это)
PoliticExpert
21 Октября 2021 в 00:37
До этих двоих никого подобного не было в истории футбола, не в обиду Пеле и прочим легендам, но это факт. Да, времена меняются не к лучшему, футбол всё больше про деньги, а не про спорт.
ARTUR
21 Октября 2021 в 00:12
Матч апсурда, столько моментов запороли...гасперени кстати частенько так проигрывает ,рано начинает радоваться ,команде постоянно не хватает концентрации, это апловцы, они бьются до конца, странное дело что Погба не было в старте ,отыграл хорошо , Бруно супер ,не его это команда ,его бы в барсу ,реал там его среда обитания, половину его пасов не понимают , а вот нападение это беда...реализация просто ужас..
CELTIC FROST
21 Октября 2021 в 00:15
В нынешних Барсе и Реале ему делать нечего. Там давно иные ценности в игре практикуются. Велика вероятность зачахнуть, благо, примеров таковых была уйма.
ARTUR
21 Октября 2021 в 00:18
Не думаю,этот парень будет хорош в любом клубе . Поле видит ,мяч даёт ,не понимаю как его Ла лига прозевала)) я игры Мю смотрю из за него. Мало таких игроков.
CERG
21 Октября 2021 в 00:09
Зашел проверить неужто правда Рон переломил))
Но все в порядке, мир не изменился, Криштиану шикарен в добиваниях)..
Nе gustа
21 Октября 2021 в 00:12
ай Сирожка,усе тебя поняли и с первого разу))
CERG
21 Октября 2021 в 00:38
Ну что я могу сделать с этим мегасайтом))
Element-22
21 Октября 2021 в 00:17
В каких добиваниях, блин?) Где ты там добивание увидел?)
CERG
21 Октября 2021 в 00:40
В матчах с середняками Роналду забивает сразу, в матчах с сильными командами напоследок)) Но это тоже надо уметь)..
CERG
21 Октября 2021 в 00:09
Зашел проверить неужто правда Рон переломил))
Но все в порядке, мир не изменился, Криштиану шикарен в добиваниях)..
PoliticExpert
21 Октября 2021 в 00:18
Ты о каком сейчас добивании? Пулей в твой качан если только. Не смотрел, так хоть читай внимательно, прежде чем пытаться попой слова говорить.
CERG
21 Октября 2021 в 00:37
Включи моск. Твой любимчик всегда добивает израненного, поплывшего соперника, вот здесь он герой, а переламывают Рамосы и прочие.
Platinum9
21 Октября 2021 в 00:39
Точно всегда?
PoliticExpert
21 Октября 2021 в 00:40
Ты научись своим пользоваться, если он вообще есть конечно. А то не головой, а попой галиматью разбрызгиваешь.
CERG
21 Октября 2021 в 00:09
Зашел проверить неужто правда Рон переломил))
Но все в порядке, мир не изменился, Криштиану шикарен в добиваниях)..
CERG
21 Октября 2021 в 00:08
Зашел проверить неужто правда Рон переломил))
Но все в порядке, мир не изменился, Криштиану шикарен в добиваниях)..
David MU
21 Октября 2021 в 00:05
Отскочили, проблема системная. До прихода Роналдо было укрепления и и выстроена система, играли и не проигрывали. После Сульшер стал строить команду под Роналдо. В итоге имеем то, что имеем. Кучу нереализованных моментов Решфордом, Роналдо должен было 3-4 минимум уверенно забивать. Зачем ему дают бить стандарты ? Он уже 2 года забить не может. Чувствую повторим историю Ювентуса с ним.
Element-22
21 Октября 2021 в 00:08
Точно, это ж Роналду банальный прострел с фланга принять не может, это ж Роналду при угловом бить в упор даёт *рукалицо*
CELTIC FROST
21 Октября 2021 в 00:13
Ага. всех рвали. как и в этом году)
Snk6565
21 Октября 2021 в 00:24
Ну да...все эти утырки, типа Фреда, которых суют постоянно в основу + "вечно перспективные" - это не проблема...второй полный год игры по тупой схеме, известной даже андердогам, это не проблема...Роналду - это проблема...засуньте уже свой хейт в известное место и просто смотрите футбол
PoliticExpert
21 Октября 2021 в 00:29
Давид, ты бредишь что ли?
David MU
21 Октября 2021 в 00:39
В чем ? Беспроигрышная серия до прихода Криштаино, нереализованные линией нападения куча моментов, второй год уже идет как Криштано забить не может со сдандарта. Я констатировал факты. Довод о судьбе юве, это прогноз при такой игре.
Sierge
21 Октября 2021 в 00:35
Оле гуннер как игрок был везунчик и джокер так и тренер) на волоске ведь висит))
Element-22
21 Октября 2021 в 00:04
Тот случай, когда МЮ должен был забивать минимум 5 голов, но опять привёз себе проблемы и был в шаге от провала.
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окончен Челси 4:0 Мальмё
окончен Бенфика 0:4 Бавария
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