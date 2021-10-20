В отеле с игроками «Аталанты» 5 раз за ночь включалась пожарная сирена

Футболисты «Аталанты» не смогли нормально отдохнуть перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Об этом сообщила в «Инстаграме» Роксана Малиновская, жена атакующего полузащитника итальянского клуба Руслана Малиновского.

«Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась на полную мощность пять раз. Произошло это как раз тогда, когда команда приехала, именно ночью», - написала Малиновская.

Также она выразила надежду, что болельщики «Аталанты»тепло поддержат команду на «Олд Траффорд», и не исключает того, что подобное случится и с футболистами «МЮ» перед ответным матчем, который состоится через две недели в Италии.

Матч «МЮ» - «Аталанта» стартует в 22:00. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.