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Лига чемпионов

В отеле с игроками «Аталанты» 5 раз за ночь включалась пожарная сирена

20 Октября 2021 • 17:48 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Аталанта
1.75 4.10 4.30
Через 3 ч. 7 мин.

Футболисты «Аталанты» не смогли нормально отдохнуть перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Об этом сообщила в «Инстаграме» Роксана Малиновская, жена атакующего полузащитника итальянского клуба Руслана Малиновского.

«Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась на полную мощность пять раз. Произошло это как раз тогда, когда команда приехала, именно ночью», - написала Малиновская.

Также она выразила надежду, что болельщики «Аталанты»тепло поддержат команду на «Олд Траффорд», и не исключает того, что подобное случится и с футболистами «МЮ» перед ответным матчем, который состоится через две недели в Италии.

Матч «МЮ» - «Аталанта» стартует в 22:00. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Роксана Малиновская
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Комментарии (1)
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ARTUR
20 Октября 2021 в 18:01
Разные есть способы )). И в Италии я думаю что Мю будут ещё и с брансбойта поливать ))
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