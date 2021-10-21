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Лига чемпионов

Роналду стал автором очередного рекорда

21 Октября 2021 • 08:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Аталанта
окончен

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился очередным историческим достижением. Как информирует твиттер-аккаунт Goal.com, 36-летний форвард поразил ворота 38 команд в рамках Лиги чемпионов. Это рекордный показатель турнира.

В среду, 20 октября, «красные дьяволы» на своем поле принимали «Аталанту» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Манкунианцы выиграли со счетом 3:2, а решающий гол забил как раз Криштиану.

Благодаря вчерашнему успеху команда Уле Гуннара Сульшера понялась на первое место в группе. В четвертом туре манкунианцы сыграют с «Аталантой» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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